У Києві та області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 червня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в більшості західних областей, в суботу також і на півночі країни та Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.