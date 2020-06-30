У Києві підтвердили вже понад 5 тис. випадків коронавірусного захворювання

"У 57 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 24 жінки (віком від 18 до 72 років);

▪️ 32 чоловiки (від 20 до 67 рокiв);

▪️ восьмирічний хлопчик.

"Захворіли, зокрема, і 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16. Та в Деснянському районі - 10 випадків", - резюмували у мера.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.