У Києві підтвердили вже понад 5 тис. випадків коронавірусного захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 57 людей. Загалом вже 5037 випадків COVID-19. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У 57 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 24 жінки (віком від 18 до 72 років);
▪️ 32 чоловiки (від 20 до 67 рокiв);
▪️ восьмирічний хлопчик.
"Захворіли, зокрема, і 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16. Та в Деснянському районі - 10 випадків", - резюмували у мера.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.