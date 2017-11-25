У Києві на зупинці застрелився чоловік

"Смертельна НП в Києві на Борщагівці. Біля ринку "Колібріс", зупинка маршрутного автобуса 203. За словами очевидців, чоловік наклав на себе руки - застрелився. Смерть наступила миттєво. Знаряддя самогубства - пістолет - залишився лежати на зупинці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці працювали криміналісти та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на Русанівському мосту в Києві знайшли повішеним чоловіка.