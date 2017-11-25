В Киеве на остановке застрелился мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице в микрорайоне Борщаговка покончил с собой мужчина - застрелился возле остановки общественного транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные dtp.kiev.ua.
"Смертельная ЧП в Киеве на Борщаговке. Возле рынка "Колибрис", остановка маршрутного автобуса 203. По словам очевидцев, мужчина покончил с собой - застрелился. Смерть наступила мгновенно. Орудие самоубийства - пистолет - остался лежать на остановке", - говорится в сообщении.
Указано, что на месте работали криминалисты и следственно-оперативная группа.
Напомним, на Русановском мосту в Киеве нашли повешенным мужчину.