В Киеве на остановке застрелился мужчина

"Смертельная ЧП в Киеве на Борщаговке. Возле рынка "Колибрис", остановка маршрутного автобуса 203. По словам очевидцев, мужчина покончил с собой - застрелился. Смерть наступила мгновенно. Орудие самоубийства - пистолет - остался лежать на остановке", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте работали криминалисты и следственно-оперативная группа.

Напомним, на Русановском мосту в Киеве нашли повешенным мужчину.