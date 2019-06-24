У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого одну особу госпіталізували. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації управління поліції Дарницького району.
"На проспекті Бажана вантажівка DAF рухалася спереду, маршрутка намагалася обігнати. Коли вантажівка загальмувала, відбулося зіткнення", - повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, одна особа постраждала, її було госпіталізовано.
У поліції додали, що матеріали направили на слідство.
Нагадаємо, невідомі особи підпалили кілька маршруток в Оболонському районі Києва.