В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего один человек госпитализирован. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации управления полиции Дарницкого района.
"На проспекте Бажана грузовик DAF двигался впереди, маршрутка пыталась обогнать. Когда грузовик затормозил, произошло столкновение", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, один человек пострадал, его госпитализировали.
В полиции добавили, что материалы направили на следствие.
Напомним, неизвестные лица подожгли несколько маршруток в Оболонском районе Киева.