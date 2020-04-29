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У Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 1 341 випадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. З початку пандемії у Києві зафіксовано 1 341 випадок захворювання на COVID-19. За останню добу захворіло 43 людини, двоє з них у Києво-Печерській лаврі. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Кількість киян у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилася ще на 43 людини, 5 з них медики, один випадок за минулу добу — летальний. На сьогодні у столиці 1 341 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Захворіли 21 жінка віком від 25 до 60 років, 1 дівчинка 12 років, 20 чоловіків віком від 20 до 66 років та хлопчик, якому 9 років. З випадків захворювання за минулу добу 2 у Києво-Печерській лаврі”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.

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