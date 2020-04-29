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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55931 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96160 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130210 просмотра

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В Киеве количество больных COVID-19 увеличилось до 1341 случая

В Киеве количество больных COVID-19 увеличилось до 1341 случая

Киев  •  УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. С начала пандемии в Киеве зафиксирован 1 341 случай заболевания COVID-19. За последние сутки заболело 43 человека, двое из них в Киево-Печерской лавре. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Количество киевлян у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом увеличилось еще на 43 человека, 5 из них медики, один случай за минувшие сутки — летальный. На сегодня в столице 1 341 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 1 девочка 12 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет. С случаев заболевания за минувшие сутки 2 в Киево-Печерской лавре”, — отметил он.

Напомним, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 — летальные. Прирост случаев заболевания за сутки — 456, что больше, чем сутками ранее.

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