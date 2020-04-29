В Киеве количество больных COVID-19 увеличилось до 1341 случая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. С начала пандемии в Киеве зафиксирован 1 341 случай заболевания COVID-19. За последние сутки заболело 43 человека, двое из них в Киево-Печерской лавре. Об этом во время брифинга сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом увеличилось еще на 43 человека, 5 из них медики, один случай за минувшие сутки — летальный. На сегодня в столице 1 341 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 1 девочка 12 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет. С случаев заболевания за минувшие сутки 2 в Киево-Печерской лавре”, — отметил он.
Напомним, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 — летальные. Прирост случаев заболевания за сутки — 456, что больше, чем сутками ранее.