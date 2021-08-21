У Києві чоловік наїхав на журналістку та втік з місця події. Щодо водія розпочато кримінальне провадження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Водій автомобіля Acura здійснив наїзд на жінку та залишив місце автопригоди. Правопорушника встановлено, з ним спілкуються слідчі. Розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

У МВС повідомили, що 20 серпня, на перехресті вулиць Жилянська та Короленківська, що у Голосіївському районі Києва, водій автомобіля Acura здійснив наїзд на ногу жінці. Після наїзду на потерпілу правопорушник втік з місця події.

Цитата

“Поліцейські оперативно встановили водія та за декілька годин розшукали його. Це 33-річний міcцевий мешканець. Наразі з ним спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини події.

За даними фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, — йдеться у повідомленні МВС.

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Потерпіла — українська журналістка

Ввечорі 20 серпня у своєму Facebook акаунті журналістка Наталя Влащенко повідомила про аналогічне ДТП. За її словами, окрім самої Влащенко на місці події знаходився ще й інспектор поліції.

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