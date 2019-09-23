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У Китаї 10 людей загинули через вантажівку, яка в’їхала у натовп

У Китаї 10 людей загинули через вантажівку, яка в’їхала у натовп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У провінції Хунань на південному сході Китаю вантажівка в'їхала у натовп на ринковій площі, унаслідок чого десять осіб загинули, 16 травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

"Десять людей загинули та 16 отримали ушкодження після того, як вантажівка виїхала на ринкову площу селища Хуаші в провінції Хунань", - ідеться в повідомленні з посиланням на місцеву владу.

Як зазначається, трагедія сталася близько 8:50 (3:50 за київським часом) у неділю.

Поліція затримала водія вантажівки. За попередньою версією, причиною трагедії стала несправність гальм. Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, вантажівка наїхала на групу школярів на півдні Китаю.

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