У Китаї 10 людей загинули через вантажівку, яка в’їхала у натовп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У провінції Хунань на південному сході Китаю вантажівка в'їхала у натовп на ринковій площі, унаслідок чого десять осіб загинули, 16 травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
"Десять людей загинули та 16 отримали ушкодження після того, як вантажівка виїхала на ринкову площу селища Хуаші в провінції Хунань", - ідеться в повідомленні з посиланням на місцеву владу.
Як зазначається, трагедія сталася близько 8:50 (3:50 за київським часом) у неділю.
Поліція затримала водія вантажівки. За попередньою версією, причиною трагедії стала несправність гальм. Розслідування інциденту триває.
Нагадаємо, вантажівка наїхала на групу школярів на півдні Китаю.