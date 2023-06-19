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У Хмельницькому під час утеплення будинку травмувалось 5 будівельників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Хмельницькому під час утеплення новобудови постраждали 5 будівельників. Про це пише УНН з посилання на ДСНС.

У Хмельницькому під час утеплення будинку травмувалось 5 будівельників

Деталі

Сьогодні під час робіт з утеплення між п’ятим і шостим поверхами з монтажного ліфта випав один із будівельників, четверо інших травмувалися. Про інцидент до Служби порядунку повідомили очевидці.

За вказаною адресою прибули надзвичайники. Разом із медиками вони транспортували 18-річного постраждалого до «швидкої».

Іншим потерпілим була надана медична допомога з подальшою госпіталізацією до лікарні.

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Українські Національні Новини

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