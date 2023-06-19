В Хмельницком во время утепления дома травмировались 5 строителей

Детали

Сегодня во время работ по утеплению между пятым и шестым этажами из монтажного лифта выпал один из строителей, четверо других травмировались. Об инциденте в Службу порядунку сообщили очевидцы.

По указанному адресу прибыли чрезвычайники. Вместе с медиками они транспортировали 18-летнего пострадавшего в «скорую».

Другим пострадавшим была оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.