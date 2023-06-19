В Хмельницком во время утепления дома травмировались 5 строителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Хмельницком во время утепления новостройки пострадали 5 строителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня во время работ по утеплению между пятым и шестым этажами из монтажного лифта выпал один из строителей, четверо других травмировались. Об инциденте в Службу порядунку сообщили очевидцы.
По указанному адресу прибыли чрезвычайники. Вместе с медиками они транспортировали 18-летнего пострадавшего в «скорую».
Другим пострадавшим была оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.