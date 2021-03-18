У Хмельницькій області внаслідок аварії загорілися автівки: загинули люди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Хмельницькій області зіткнулися КамАЗа та легковик Audi, загинули дві людини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.
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На автодорозі “Стрий — Кіровоград — Знам’янка” між селами Поляни та Копачівка Волочиського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло 2 людини. На трасі зіткнулися військовий “КамАЗ” під керуванням 39-річного жителя Львова та легковий автомобіль Audi.
В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів. За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися.
В результаті огляд місця події правоохоронці з’ясували, що загинули дві особи з автомобіля Audi.
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Страшна аварія сталася на Троєщині у Києві, де п'яний водій на позашляховику Toyota Land Cruiser розтрощив легковий автомобіль Skoda. Двоє людей з легковика - водій і пасажирка - загинули на місці. Винуватця поліцейські затримали та розпочали розслідування.