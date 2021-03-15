П'яний водій на позашляховику влетів у Skoda на Троєщині: двоє людей з легковика загинули на місці

Деталі

Вночі до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП із загиблими на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова, що у Деснянському районі столиці.

На місці попередньо поліцейські встановили, що "водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda, який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження та пасажирка померли на місці пригоди".

Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження, був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчими столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

"Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події", - відзначили у поліції.

Додамо, за непідтвердженими даними ЗМІ, водій позашляховика раніше працював у поліції охорони Вінницької області.

Доповнення

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.