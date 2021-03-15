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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38501 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56015 просмотра

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Пьяный водитель на внедорожнике влетел в Skoda на Троещине: два человека из легковушки погибли на месте

Пьяный водитель на внедорожнике влетел в Skoda на Троещине: два человека из легковушки погибли на месте

Киев  •  УНН

 • 20364 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Страшная авария произошла на Троещине в Киеве, где пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

Детали

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы.

На месте предварительно полицейские установили, что "водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия".

Прибор драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения, был под влиянием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователями столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события", - отметили в полиции.

Добавим, по неподтвержденным данным СМИ, водитель внедорожника ранее работал в полиции охраны Винницкой области.

Дополнение

По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

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