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У Хмельницькій області повідомили про ще одну смерть через COVID-19

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Хмельницькій області у вівторок ще одна людина померла внаслідок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Хмельницька облдержадміністрація у Facebook, передає УНН.

"На жаль, станом на 11:30 21 квітня, у Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19", - повідомили в ОДА.

Зазначається, що помер пацієнт 1972 року народження з Чемеровецького району, який був на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний.

За даними МОЗ, станом на ранок у Хмельницькій області було зафіксовано 49 випадків захворювання.

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