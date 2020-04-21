У Хмельницькій області повідомили про ще одну смерть через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Хмельницькій області у вівторок ще одна людина померла внаслідок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Хмельницька облдержадміністрація у Facebook, передає УНН.
"На жаль, станом на 11:30 21 квітня, у Хмельницькій області маємо ще один летальний випадок внаслідок захворювання на COVID-19", - повідомили в ОДА.
Зазначається, що помер пацієнт 1972 року народження з Чемеровецького району, який був на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний.
За даними МОЗ, станом на ранок у Хмельницькій області було зафіксовано 49 випадків захворювання.