В Хмельницкой области сообщили о еще одной смерти из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Хмельницкой области во вторник еще один человек умер вследствие заболевания COVID-19. Об этом сообщает Хмельницкая облгосадминистрация в Facebook, передает УНН.
"К сожалению, по состоянию на 11:30 21 апреля, в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19", - сообщили в ОГА.
Отмечается, что умер пациент 1972 года с Чемеровецкого района, который был на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный.
По данным Минздрава, по состоянию на утро в Хмельницкой области было зафиксировано 49 случаев заболевания.