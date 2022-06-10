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У Херсонській області авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупантів у 5 населених пунктах

У Херсонській області авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупантів у 5 населених пунктах

Київ • УНН

 • 213779 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне Командування "Південь", передає УНН.

Цитата

“Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має. Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 рашисти, реактивну систему залпового вогню “Град”, кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів. Решта ворожих втрат уточнюється.

Корабельне угруповання чорноморського флоту тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних корабля та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні 1 ВДК.

“Загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції — вочевидь поставлена на паузу. Лишаємось свідомими і пильними, правильно і швидко реагуємо на сигнали повітряної тривоги, довіряємо силам оборони, віримо в нашу перемогу”, — додали в ОК “Південь”.

Нагадаємо 

Українські захисники відбили сім ворожих атак у Донецькій та Луганській областях та знищили 33 одиниці військової техніки.

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