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На Донбасі українські військові відбили сім атак окупантів

На Донбасі українські військові відбили сім атак окупантів

Київ • УНН

 • 106847 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Українські захисники відбили сім ворожих атак у Донецькій та Луганській областях та знищили 33 одиниці військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Цитата

“Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 10 танків;

• 7 артилерійських систем;

• 4 бойові броньовані машини;

• 3 спеціальні броньовані автомобілі;

• 4 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,7 тис. осіб, 1398 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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