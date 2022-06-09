На Донбасі українські військові відбили сім атак окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українські захисники відбили сім ворожих атак у Донецькій та Луганській областях та знищили 33 одиниці військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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“Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем”, — йдеться в повідомленні.
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Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 10 танків;
• 7 артилерійських систем;
• 4 бойові броньовані машини;
• 3 спеціальні броньовані автомобілі;
• 4 одиниці автомобільної техніки;
• 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,7 тис. осіб, 1398 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.