У Харкові виникла масштабна пожежа на складах після атаки дронів

Харків зазнав чергової атаки безпілотників, унаслідок чого виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

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За інформацією, вогонь охопив складські приміщення, де зберігалися продукти харчування, загальна площа загоряння складає тисячу метрів. Станом на зараз постраждалих немає.

Внаслідок вибухової хвилі були пошкоджені кілька прилеглих приватних будинків, але, за попередніми даними, обійшлося без людських жертв. Рятувальні служби працюють на місці події.

Очікується оновлення даних.

Нагадаємо

Над Харковом зафіксували ворожий безпілотник, після чого в місті стали чутні вибухи. За попередніми даними, під обстріл потрапило одне з цивільних підприємств у Салтівському районі. В результаті удару на місці виникла пожежа, наразі рятувальники працюють на місці події.

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа