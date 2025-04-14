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В Харькове возник масштабный пожар на складах после атаки дронов

Киев • УНН

 • 3544 просмотра

В результате атаки дронов в Харькове вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях с продуктами питания. Взрывной волной повреждены дома, но жертв нет.

В Харькове возник масштабный пожар на складах после атаки дронов

Харьков подвергся очередной атаке беспилотников, в результате чего возник масштабный пожар на территории складских помещений. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации, огонь охватил складские помещения, где хранились продукты питания, общая площадь возгорания составляет тысячу метров. По состоянию на сейчас пострадавших нет.

В результате взрывной волны были повреждены несколько близлежащих частных домов, но, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Спасательные службы работают на месте происшествия.

Ожидается обновление данных.

Напомним

Над Харьковом зафиксировали вражеский беспилотник, после чего в городе стали слышны взрывы. По предварительным данным, под обстрел попало одно из гражданских предприятий в Салтовском районе. В результате удара на месте возник пожар, сейчас спасатели работают на месте происшествия.

Взрывы в Харькове: после удара вспыхнул пожар14.04.25, 05:44 • 33552 просмотра

Юлия Котвицкая

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