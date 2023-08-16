У Харкові викрили ще одного шанувальника так званої “сво” — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Харкові викрили ще одного шанувальника так званої “сво”. За даними Харківської обласної прокуратури він поширював тези роспропаганди у соцмережах, передає УНН.
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“За даними слідства, харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу „Одноклассники“. ... Ці дописи мали на меті формування позитивного ставлення авдиторії до загарбницьких дій рф на території України та дискредитацію ЗСУ”, — зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Деталі
Тези роспропаганди поширював 55-річний мешканець Харкова. Зокрема, він репостив відео з групи, присвяченій так званим “офицерам новороссии”. У пропагандистських роликах, поширених підозрюваним, російських військових представляли як визволителів, що захищають “мирне населення”.
Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито “была и будет русской землей”, стверджували, що “натовцам эту землю не отдадут”, а також запевняли, що “русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать”.
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За фактом поширення антиукраїнських дописів йому оголосили підозру (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Поціновувачу роспропаганди загрожує від 5 до 8 років тюрми із конфіскацією майна або без такої.
Додатково
Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.