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У Харкові викрили ще одного шанувальника так званої “сво” — прокуратура

У Харкові викрили ще одного шанувальника так званої “сво” — прокуратура

Київ • УНН

 • 981503 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Харкові викрили ще одного шанувальника так званої “сво”. За даними Харківської обласної прокуратури він поширював тези роспропаганди у соцмережах, передає УНН.

Цитата

“За даними слідства, харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу „Одноклассники“. ... Ці дописи мали на меті формування позитивного ставлення авдиторії до загарбницьких дій рф на території України та дискредитацію ЗСУ”, — зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Деталі

Тези роспропаганди поширював 55-річний мешканець Харкова. Зокрема, він репостив відео з групи, присвяченій так званим “офицерам новороссии”. У пропагандистських роликах, поширених підозрюваним, російських військових представляли як визволителів, що захищають “мирне населення”.

Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито “была и будет русской землей”, стверджували, що “натовцам эту землю не отдадут”, а також запевняли, що “русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать”.

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За фактом поширення антиукраїнських дописів йому оголосили підозру (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Поціновувачу роспропаганди загрожує від 5 до 8 років тюрми із конфіскацією майна або без такої.

Додатково

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Українські Національні Новини

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