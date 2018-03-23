У Харкові арештували поліцейського, підозрюваного у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід капітану поліції, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"За клопотанням прокуратури Харківської області Київський районний суд м. Харків обрав запобіжний захід капітану поліції та його знайомій, які підозрюються відповідно за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, 36-річного поліцейського та 61-річну жінку співробітники Служби безпеки України затримали 21 березня поточного року.
"Капітану поліції інкримінується зв'язок з учасниками агентурної мережі РФ. Задокументовано факти передачі ним службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено речові докази, які підтверджують факт виконання злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ", - уточнили в прокуратурі.
Пенсіонерка підозрюється у незаконному поводженні з боєприпасами.
"У неї вдома знайдено предмети, схожі на зброю", - зазначили в прес-службі.
Так, суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а жінці - тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 140 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Харківській області співробітники контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області блокували діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.