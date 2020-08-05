На Харківщині викрили багатомільйонне привласнення грошей при будівництві амбулаторій

"За даними досудового слідства, протиправний механізм діяв за участі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та афілійованих до них 14 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2018-2019 років Департамент капітального будівництва Харківської ОДА виділив понад 360 млн грн для зведення 30 сільських амбулаторій у різних районах області. За результатами місцевих тендерів ці кошти були перераховані будівельним фірмам і субпідрядним організаціям. Проте експертизи показали, що частина цих коштів була привласнена учасниками оборудки через суттєве завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

"Встановлено, що під час зведення лише двох медичних центрів розтрата бюджетних коштів становила понад 1 мільйон гривень. Наразі трьом керівникам підрядних фірм, задіяним в оборудці, оголошено про підозру за ч. 2, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. На майно одного із них накладено арешт, ще одного фігуранта справи оголошено у розшук", – повідомили в СБУ.

У спецслужбі додали, що слідчі дії щодо розкрадання бюджетних коштів тривають.

Як повідомляв УНН, у Харківській області попередили мільйонні збитки від публічних торгів щодо закупівлі обладнання до рухомого складу "Укрзалізниці".