В Харьковской области разоблачили многомиллионное присвоение денег при строительстве амбулаторий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Харьковской области выявили многомиллионную коррупционную схему при строительстве центров первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
"По данным предварительного следствия, противоправный механизм действовал при участии должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных с ними 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2018-2019 годов Департамент капитального строительства Харьковской ОГА выделил более 360 млн грн для строительства 30 сельских амбулаторий в разных районах области. По результатам местных тендеров эти средства были перечислены строительным фирмам и субподрядным организациям. Однако экспертизы показали, что часть этих денег была присвоена участниками сделки из-за существенного завышения стоимости и объемов выполненных работ.
"Установлено, что при возведении только двух медицинских центров растрата бюджетных средств составила более 1 млн гривен. Сейчас трем руководителям подрядных фирм, задействованных в сделке, объявлено о подозрении по ч. 2, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На имущество одного из них наложен арест, еще один фигурант дела объявлен в розыск", - сообщили в СБУ.
В спецслужбе добавили, что следственные действия по хищению бюджетных средств продолжаются.
Как сообщал УНН, в Харьковской области предотвратили миллионные убытки от публичных торгов по закупке оборудования для подвижного состава "Укрзализныци".