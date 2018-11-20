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У Карпатах очікується до 10 сантиметрів снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У середу, 21 листопада, у Карпатах, внаслідок проходження відрогу атмосферного фронту очікується випадіння до 10 см опадів у вигляді дощу та снігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook  Відділу гідрологічних прогнозів при українському гідрометцентрі.

"21 листопада у Карпатах, внаслідок проходження відрогу атмосферного фронту, очікується випадіння опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Приріст снігового покриву у високогір'ї Карпат становитиме до 10 см", - йдеться в повідомленні гідрологічної служби.

Крім цього, у відділі гідрометцентру повідомили про ситуацію з опадами на сьогодні, 20 листопада.

"Станом на 20.11.2018 висота снігу становить 3-14 см, у високогір'ї до 25 см", - додається в на сторінці.

Як раніше повідомляв УНН, у середу на Закарпатті, Прикарпатті та півдні України очікується мокрий сніг і дощ.

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