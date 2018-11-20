У Карпатах очікується до 10 сантиметрів снігу

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У середу, 21 листопада, у Карпатах, внаслідок проходження відрогу атмосферного фронту очікується випадіння до 10 см опадів у вигляді дощу та снігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Відділу гідрологічних прогнозів при українському гідрометцентрі.