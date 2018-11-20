В Карпатах ожидается до 10 сантиметров снега
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В среду, 21 ноября, в Карпатах, в результате прохождения отрога атмосферного фронта ожидается выпадение до 10 см осадков в виде дождя и снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Отдела гидрологических прогнозов при украинском Гидрометцентре.
"21 ноября в Карпатах, в результате прохождения отрога атмосферного фронта, ожидается выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега и снега. Прирост снежного покрова в высокогорье Карпат будет составлять до 10 см", - говорится в сообщении гидрологической службы.
Кроме этого, в отделе гидрометцентра сообщили о ситуации с осадками на сегодня, 20 ноября.
"По состоянию на 20.11.2018 высота снега составляет 3-14 см, в высокогорье до 25 см", - добавляется в на странице.
Как ранее сообщал УНН, в среду на Закарпатье, Прикарпатье и юге Украины ожидается мокрый снег и дождь.