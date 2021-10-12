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У Каліфорнії літак впав на житлові будинки: є загиблі

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Каліфорнії двомоторний літак врізався у будинки в житловому районі на північ від Сан-Дієго. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Літак, який летів з Юми, штат Арізона, курсував до виконавчого аеропорту Монтгомері-Гіббс, за шість миль на північ від центру Сан-Дієго, коли він раптово зійшов з курсу.

В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше дві людини, включаючи водія, і ще двоє отримали поранення, і їх було відправлено до лікарні. Ступінь їх поранень не ясна, хоча місцеві повідомлення свідчать про те, що вони отримали опіки.

Watch the top right corner…

Terrifying moments just outside of San Diego, as a plane nose dives into homes.

At least two people were killed, including a UPS driver.

Watch @TopStoryNBC @LlamasNBC for the latest pic.twitter.com/MSplPSMYWs

— Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) October 11, 2021

Нагадаємо

В Болівії розбився літак з членами МОЗ, усі загинули.

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