В Калифорнии самолет упал на жилые дома: есть погибшие

Детали

Самолет, летевший из Юмы, штат Аризона, курсировал в исполнительный аэропорта Монтгомери-Гиббс, в шести милях к северу от центра Сан-Диего, когда он внезапно сошел с курса.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека, включая водителя, и еще двое получили ранения и были отправлены в больницу. Степень их ранений не ясна, хотя местные сообщения свидетельствуют о том, что они получили ожоги.

Watch the top right corner ...



Terrifying moments just outside of San Diego, as a plane nose dives into homes.



At least two people were killed, including a UPS driver.



Watch @TopStoryNBC @LlamasNBC for the latest pic.twitter.com/MSplPSMYWs

- Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) October 11, 2021

Напомним

