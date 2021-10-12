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В Калифорнии самолет упал на жилые дома: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Калифорнии двухмоторный самолет врезался в дома в жилом районе к северу от Сан-Диего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Самолет, летевший из Юмы, штат Аризона, курсировал в исполнительный аэропорта Монтгомери-Гиббс, в шести милях к северу от центра Сан-Диего, когда он внезапно сошел с курса.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека, включая водителя, и еще двое получили ранения и были отправлены в больницу. Степень их ранений не ясна, хотя местные сообщения свидетельствуют о том, что они получили ожоги.

Watch the top right corner ...

Terrifying moments just outside of San Diego, as a plane nose dives into homes.

At least two people were killed, including a UPS driver.

Watch @TopStoryNBC @LlamasNBC for the latest pic.twitter.com/MSplPSMYWs

- Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) October 11, 2021

Напомним

В Боливии разбился самолет с членами МЗ, все погибли.

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