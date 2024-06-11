У горах Північної Осетії розбився російський літак Су-34: що відомо
Київ • УНН
Російський літак Су-34 зазнав аварії в горах Північної Осетії під час тренувального польоту, загинули обидва пілоти, що знаходилися на борту.
У горах Північної Осетії зазнав аварії літак Су-34 повітряно-космічних сил росії, екіпаж загинув. Попередньо, причиною аварії називають технічну несправність. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на мо рф, передає УНН.
Деталі
За даними міноборони рф, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає.
На борту перебували два пілоти, екіпаж загинув.
Як заявили в мо рф, попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність, на місце падіння літака вилетіла комісія вкс.
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