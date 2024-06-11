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У горах Північної Осетії розбився російський літак Су-34: що відомо

Київ • УНН

 • 24796 перегляди

Російський літак Су-34 зазнав аварії в горах Північної Осетії під час тренувального польоту, загинули обидва пілоти, що знаходилися на борту.

У горах Північної Осетії зазнав аварії літак Су-34 повітряно-космічних сил росії, екіпаж загинув.  Попередньо, причиною аварії називають технічну несправність. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на мо рф, передає УНН

Деталі 

За даними міноборони рф, літак розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту. 

Машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає.  

На борту перебували два пілоти, екіпаж загинув. 

Як заявили в мо рф, попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність, на місце падіння літака вилетіла комісія вкс.

У Баренцовому морі горить великий російський корабель "Адмірал Левченко" - Плетенчук10.06.24, 21:15 • 28984 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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