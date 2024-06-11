В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 воздушно-космических сил россии, экипаж погиб. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на мо рф, передает УНН.

Детали

По данным минобороны рф, самолет разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Машина упала в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

На борту находились два пилота, экипаж погиб

Как заявили в мо рф, предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность, на место падения самолета вылетела комиссия вкс.

В Баренцевом море горит большой российский корабль "Адмирал Левченко" - Плетенчук