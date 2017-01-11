У Грузії археологи виявили античне городище

За даними відомства, археологічні знахідки були знайдені в краї Кахеті (схід Грузії) на березі річки Іврі на північному сході хребта Коцахура. Виявлене городище розташоване на території 2,5 гектара. Як уточнили в агентстві, “давнє поселення було споруджено з сирцевої цегли”.

“Городище зруйноване до підстави і зараз можна розрізнити тільки його контури”, — відзначають дослідники.

Товщина стін колишніх будинків у поселенні коливається від 1 до 1,2 метрів, деякі будови мали прямокутну форму, інші — округлу. На стінах видно сліди сильної пожежі, а також залишки глиняної штукатурки. При огляді городища були виявлені фрагменти розписаного червоною фарбою посуду, а також точильні камені.

Виявлений недалеко від античного городища курган досягає 20 метрів у висоту. Його діаметр становить 115 метрів.

“Масштаб виявленого кургану перевищує розміри всіх раніше вивчених курганів на території Грузії”, — наголошують у Національному агентстві охорони культурної спадщини.

Археологічні роботи на городищі та кургані продовжаться в цьому році. До них планується також залучити зарубіжних фахівців.