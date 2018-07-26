У Дружківці затримано бойовика ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В рамках проведення операції Об’єднаних сил розшуковцями Дружківки спільно з СБУ було викрито 44-річного мешканця за підозрою в участі в незаконних збройних формуваннях — за наявною інформацією чоловік зі зброєю в руках “боронив” кордони міста в 2014 році. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
“Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Дружківки співробітники карного розшуку спільно з представниками другого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, затримали місцевого мешканця 1974 року народження, який значиться у розшукових базах, як учасник НЗФ ДНР”, — йдеться у повідомленні.
В ході проведених заходів встановлено, що на початку червня 2014 року, коли місто перебувало під окупацією терористів, чоловік добровільно поповнив лави бандформування та здійснював пропускний режим на в’їздах-виїздах. До обов’язків новобранця входили огляд транспорту та осіб, що перетинали “стоп-контроль”, а також захист міста від вторгнення. Для цього він був повністю екіпований та озброєний.
Після звільнення міста він виїхав за його межі та переховувався у будинку своєї співмешканки в с.Торецький, при цьому завжди був пильним та обережним, зайвий раз нікуди не виходячи з дому.
Наразі розшукуваного доставлено до Дружківського відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій.
Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулої доби в Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали чотирьох громадян за підозрою у співпраці з так званою “Донецькою народною республікою”.