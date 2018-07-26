В Дружковке задержан боевик ДНР

“Во время проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, задержали местного жителя 1974 года, который значится в розыскных базах, как участник НЗФ ДНР”, — говорится в сообщении.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что в начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, человек добровольно пополнил ряды бандформирования и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах. В обязанности новобранца входили осмотр транспорта и лиц, пересекавших “стоп-контроль”, а также защиту города от вторжения. Для этого он был полностью екипований и вооружен.

После освобождения города он выехал за его пределы и скрывался в доме своей сожительницы в с.Торецкий, при этом всегда был внимательным и осторожным, лишний раз никуда не выходя из дома.

Сейчас разыскиваемого доставлен в Дружковского отделения полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан по подозрению в сотрудничестве с так называемой “Донецкой народной республикой”.