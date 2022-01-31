У данському Сількеборзі відкрилась виставка українських краєвидів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 36513 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 107697 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 175131 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 170992 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 195637 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 189100 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 147208 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151644 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172381 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182592 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 140894 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 119264 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156804 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93828 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 51298 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 442126 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 295085 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 359445 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 472672 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 718625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 93828 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 156804 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119962 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155550 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179141 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У данському Сількеборзі відкрилась виставка українських краєвидів

У данському Сількеборзі відкрилась виставка українських краєвидів

Київ • УНН

 • 26385 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Виставка сучасного українського мистецтва Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art відкрилася у данському місті Сількеборг 29 січня. Експозиція розміщена у арт-центрі Silkeborg Bad, передає УНН.

Деталі

Поки що виставка працюватиме у закритому режимі, а офіційне відкриття перенесено на початок березня у зв’язку з карантинними обмеженнями в країні.

Партнерами та спонсорами виставки виступили данський державний фонд підтримки мистецтва Staten Kunstfond, фонд підтримки культури European Region of Culture, платформа Abramovych Art арт-дилера Ігоря Абрамовича та фонд Tymofeev Foundation венчурного інвестора Руслана Тимофєєва.

На виставці представлені роботи більш ніж 40 українських художників, які працюють у різних напрямах — від живопису та графіки до скульптури та відеоінсталяції. Головна концептуальна тема — краєвиди та ландшафти України.

Консультант та координатор виставки, мистецтвознавець Наталія Маценко звертає увагу, що це перша презентація українського мистецтва у Данії за останні десятиліття.

“Завітавши на виставку, данська аудиторія зможе ознайомитися з новими для себе культурними явищами, адже остання масштабна презентація українського мистецтва відбулася в Данії тридцять років тому. Проект можна розглядати з погляду спадкоємності з одного боку та трансформації — з іншого. За тридцять років відбулося багато змін — в Україні, у Данії, у світі, у мистецтві та філософських поглядах на взаємини людини та природи загалом. Проект покликаний, відійшовши від колоніальної екзотизації, показати сучасне мистецтво України як органічну частину глобальних процесів. А саму країну — як місце, де, як і всюди, люди прагнуть осмислити свої стосунки з оточенням”, — резюмує мистецтвознавець.

В експозиції представлені роботи відомих українських художників — Григорія Гавриленка, Анатолія Криволапа, Миколи Кривенка, Олексія Кондакова, Назара Білика, Олега Тістола, Тіберія Сільваші, Марини Скугарєвої, Жанни Кадирової та інших. Крім того, відвідувачі зможуть побачити твори Сергія Святченка — представника “Нової української хвилі”, який проживає в Данії, роботи якого знаходяться в колекції Данського Королівського двору.

Засновник Tymofeev Foundation та інвестиційного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв наголошує, що захід виконує важливу місію зі зміцнення міжнародного іміджу України, а представлені роботи дозволяють поглянути на нашу країну через призму мистецтва.

“Виставка приурочена до 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Данією. Подібні культурні заходи сприяють зміцненню іміджу України, оскільки ми за допомогою мистецтва заявляємо про нашу країну на весь світ, презентуємо міжнародній спільноті українську культуру. Дуже важливо, щоб мистецтво залишалося невід’ємною складовою діалогу між країнами, адже це мова, яка не потребує перекладу. Мистецтво є багатогранним інструментом, який встановлює зв’язки одразу на багатьох рівнях — це і частина міжнародної дипломатії, і особиста розмова, яка знаходить відгук у кожного окремого глядача”, — вважає Тимофєєв.

Керівник платформи Abramovych Art, радник директора Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України Ігор Абрамович пояснює чим унікальна презентація сучасного мистецтва України через призму пейзажу та його бачення художниками різних поколінь.

“Настільки універсальна тема показує Україну як органічну частину світу, який однаково, у будь-яких куточках, хвилює оточення, його красу та різноманітність, а також пов’язані з ним сучасні виклики, спільні для всіх. Також для України, у культурі якої глибоко вкорінена поетизація ландшафту, пейзаж справді є певним орієнтиром, невід’ємною частиною існування та практик художників. До того ж завдяки роботам сучасних авторів можна чітко простежити трансформації пейзажу, його сприйняття та зображення від класичного до найрізноманітніших авторських експериментів”, — каже Ігор Абрамович.

Виставка Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art у Сількеборзі триватиме до 1 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,893.69