У Чернівецькій області госпіталізовано ще двох осіб з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні госпіталізували ще двох осіб з підозрою на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“Ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього, станом на 18:00 13 березня, в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на COVID-19.
Нагадаємо, до Чернівецької обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, госпіталізовано ще одну буковинку, яка ще 8 березня приїхала з Італії.
Як повідомлялося, в Чернівецькій області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.
Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.