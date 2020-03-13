На Буковині госпіталізовано ще одну жінку з підозрою на коронавірус

КИЇВ. 13 березня. УНН. До Чернівецької обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, госпіталізовано ще одну буковинку, яка ще 8 березня приїхала з Італії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецька ОДА.