На Буковині госпіталізовано ще одну жінку з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. До Чернівецької обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, госпіталізовано ще одну буковинку, яка ще 8 березня приїхала з Італії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецька ОДА.
“Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус госпіталізовано ще одну буковинку. Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання. Однак, вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.
“Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.