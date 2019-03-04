У Чехії зіткнулися два потяги

"Пожежні допомогли вибратися з поїзда 5 пораненим, ще один - водій - також був переданий в екстрену службу. Тобто всього шестеро людей постраждали в результаті залізничної аварії на Ронова", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Так, повідомляється, що потяги зіткнулися у міста Ронов-над-Доубравоу в понеділок, 4 березня, після 12 години дня за місцевим часом. На місці аварії працюють рятувальники і пожежники.

Як повідомляв УНН, раніше в центрі російського міста Курськ зіткнулися чотири цивільні легкові автомобілі і два бронетранспортери.





U železniční nehody zasahuje 6 jednotek hasičů. Vyprostili jsme pomocí vakuových a vanových nosítek pět osob z vlaku. Ve vlaku mělo cestovat asi 15 osob s tím, že některé podle strojvedoucího odešly samovolně. Hasiči nyní zabezpečují místo nehody ve spolupráci s drážními hasiči. pic.twitter.com/g1Z0YHLKJQ