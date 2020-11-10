У будинку на Львівщині загинуло троє чоловіків

Як пише видання, 9 листопада близько 21.00 у Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення від власника будинку, розташованого в одному з сіл району про те, що повернувшись додому, він виявив у помешканні тіла свого 25-річного племінника та двох його товаришів – братів віком 17 та 21 рік, без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини та експерти-криміналісти. Ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було - як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті чоловіків стало отруєння чадним газом, витік якого стався, ймовірно, через несправну піч.

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За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.