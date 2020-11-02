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14:10 • 37662 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 94505 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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У Львові 16-річна дівчина отруїлась чадним газом

У Львові 16-річна дівчина отруїлась чадним газом

Київ • УНН

 • 12858 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львові, у квартирі на вул. Ген. Грицая, 14, чадним газом отруїлась 16-річна дівчина, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За інформацією видання, дівчину у стані середнього ступеня важкості доправили в міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

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ЗМІ додає, що від початку року у Львові трапилось 43 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 95 людей, з них 34 — діти. На жаль, 4 особи загинули.

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