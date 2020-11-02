У Львові 16-річна дівчина отруїлась чадним газом

За інформацією видання, дівчину у стані середнього ступеня важкості доправили в міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

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ЗМІ додає, що від початку року у Львові трапилось 43 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 95 людей, з них 34 — діти. На жаль, 4 особи загинули.