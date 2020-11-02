Во Львове 16-летняя девушка отравилась угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львове, в квартире на ул. Ген. Грицая, 14 угарным газом отравилась 16-летняя девушка, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, девушку в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую детскую клиническую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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СМИ добавляет, что с начала года во Львове произошло 43 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 95 человек, из них 34 - дети. К сожалению, 4 человека погибли.