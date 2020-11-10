В доме во Львовской области погибли три человека

Как пишет издание, 9 ноября около 21.00 в Пустомытовский отдел полиции поступило сообщение от владельца дома, расположенного в одном из сел района о том, что вернувшись домой, он обнаружил в квартире тела своего 25-летнего племянника и двух его товарищей - братьев 17 и 21 года, без признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовской области и эксперты-криминалисты. Признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было - как предварительно установили правоохранители, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом, утечка которого произошла, вероятно, из-за неисправной печи.

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По факту следователи Пустомытовского отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.