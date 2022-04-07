У Бучі зруйновано 112 приватних будинків, які не підлягають відновленню - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Бучі Київської області, яка стала справжнім пеклом для українців, 112 будинків зруйновані окупантами та не підлягають відновленню. Про це в інтерв'ю DW заявив мер Бучі Анатолій Федорук, пише УНН.
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«Наші фахівці оглядають приватні будинки, але поки що без деталізації. 112 приватних будинків зруйновано вщент і не підлягають відновленню, ще близько сотні пошкоджено», - заявив мер.
Деталі
Федорук зазначив, що 18 багатоквартирних будинків отримали внаслідок артилерійського обстрілу тяжкі пошкодження та вигоріли. Два з них не підлягають відновленню, оскільки є панельними.
Мер міста також додав, що з 50 тисяч населення міста станом на сьогодні у Бучі залишилося 3700 громадян.
Доповнення
Раніше мер Бучі повідомив, що близько 320 мирних жителів розстріляли російські загарбники під час окупації міста.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази військових злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.