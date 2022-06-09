У Броварах сталась стрілянина, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Броварах сталась стрілянина. Як повідомив міський голова Ігор Сапожко, є поранений, якого вже доставили у лікарню, передає УНН.
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За словами міського голови, близько 15 години на бульв. Незалежності, 10 сталася стрілянина.
"Двоє чоловіків розпивали спиртні напої, один з них мав при собі гладко ствольну зброю, виникла сварка на побутовому грунті, пролунали постріли. На щастя, потерпілий зазнав тільки поранень, наразі його доставлено в лікарню", - написав Сапожко у Facebook.
За його словами, співробітниками поліції, які оперативно прибули на місце пригоди, проведено затримання нападника. Ведуться слідчі дії, злочинець знаходиться під вартою.
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