У Британії заявили, що Росія шпигувала за Скрипалями перед отруєнням

"Британія каже, що Росія шпигувала за Скрипалями перед атакою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичним речовиною.

