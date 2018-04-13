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У Британії заявили, що Росія шпигувала за Скрипалями перед отруєнням

У Британії заявили, що Росія шпигувала за Скрипалями перед отруєнням

Київ • УНН

 • 9786 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Росія шпигувала за колишнім співробітником ГРУ Генштабу РФ Сергієм Скрипалем та його дочкою Юлією перед тим, як отруїти. Про це в Twitter повідомляє AFP, передає УНН.

"Британія каже, що Росія шпигувала за Скрипалями перед атакою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичним речовиною.

#BREAKING Britain says Russia was spying on Skripals before attack

- AFP news agency (@AFP) 13 квітня 2018 р

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