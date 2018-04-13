У Британії заявили, що Росія шпигувала за Скрипалями перед отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Росія шпигувала за колишнім співробітником ГРУ Генштабу РФ Сергієм Скрипалем та його дочкою Юлією перед тим, як отруїти. Про це в Twitter повідомляє AFP, передає УНН.
"Британія каже, що Росія шпигувала за Скрипалями перед атакою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.
Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичним речовиною.
#BREAKING Britain says Russia was spying on Skripals before attack- AFP news agency (@AFP) 13 квітня 2018 р