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В Британии заявили, что Россия шпионила за Скрипалями перед отравлением

Киев  •  УНН

 • 9786 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия шпионила за бывшим сотрудником ГРУ Генштаба РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией перед тем, как отравить. Об этом в Twitter сообщает AFP, передает УНН.

"Британия говорит, что Россия шпионила за Скрипалями перед атакой", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. 

Как сообщал УНН, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

#BREAKING Britain says Russia was spying on Skripals before attack

— AFP news agency (@AFP) 13 апреля 2018 г.

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