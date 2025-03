В Британии заявили, что Россия шпионила за Скрипалями перед отравлением

"Британия говорит, что Россия шпионила за Скрипалями перед атакой", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщал УНН, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

#BREAKING Britain says Russia was spying on Skripals before attack

— AFP news agency (@AFP) 13 апреля 2018 г.