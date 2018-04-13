В Британии заявили, что Россия шпионила за Скрипалями перед отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Россия шпионила за бывшим сотрудником ГРУ Генштаба РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией перед тем, как отравить. Об этом в Twitter сообщает AFP, передает УНН.
"Британия говорит, что Россия шпионила за Скрипалями перед атакой", - говорится в сообщении.
Напомним, Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Как сообщал УНН, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.
#BREAKING Britain says Russia was spying on Skripals before attack— AFP news agency (@AFP) 13 апреля 2018 г.