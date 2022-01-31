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Шахед-136

У Бразилії через зливи і зсуви загинули щонайменше 19 людей

У Бразилії через зливи і зсуви загинули щонайменше 19 людей

Київ • УНН

 • 17171 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У неділю в Сан-Паулу (Бразилія) через зсуви та повені, викликані зливами, загинули щонайменше 19 людей, 500 тисяч сімей були змушені залишити домівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі 

Зазначається, що троє людей з однієї родини загинули, коли зсув зруйнував їхній будинок у місті Ембу-дас-Артеш, чотирьох людей вдалося врятувати.

Четверо дітей загинули у Франсіску Морато, сказав губернатор штату Сан-Паулу Жоао Доріа, а уряд штату заявив, що ще четверо людей загинули у Франку-да-Роша. Повідомлялося також про смерть у Рібейран-Прету та Жау.

Як повідомили у Державній пожежній службі троє із загиблих – люди, яких знесло паводком.

Доріа використав гелікоптер для огляду пошкоджених районів у неділю та оголосив про фінансову допомогу постраждалим містам у розмірі 2,8 мільйона доларів. Через розлив річок 500 000 сімей залишили свої домівки. Було заблоковано кілька доріг і автомагістралей.

Також повідомляється, що через збої, викликані зливою, місто Сан-Паулу скасувало планові щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо 

У США через сніговий шторм скасували близько 1300 авіарейсів.

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