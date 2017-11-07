У БПП заявили, що держбюджет на 2018 рік ще не готовий для першого читання

"Це відома політична традиція, приймати державний бюджет під Новорічні свята. Причина проста - депутати не домовилися по деяких статтях і уряд не дописав. Поки мова йде про перше читання, де йдеться про макроекономічні показники і про бюджет в цілому. І на сьогоднішній день у нас немає остаточного розуміння. У воюючій країні прогнозувати щось заздалегідь дуже складно. Деякі речі, в тому числі макроекономічні показники, змінюються постійно", - зазначив О.Гончаренко.

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Крім того, відповідаючи на уточнююче запитання, депутат повідомив, що "бюджет знаходиться між Кабінетом Міністрів і бюджетним комітетом".

"Він не готовий, над ним працюють. Нам потрібно не просто його винести (на голосування - ред.), а ще набрати відповідну кількість голосів. На сьогоднішній день такої можливості немає", - резюмував О.Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді України запропонували перенести розгляд проекту Державного бюджету України на 2018 рік на наступний тиждень.

Також нагадаємо, представник президента в ВР І.Луценко впевнена, що голосування за Держбюджет "під ялинкою" не буде.