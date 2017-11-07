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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60482 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109878 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108041 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100901 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102664 просмотра

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В БПП заявили, что госбюджет на 2018 год еще не готов для первого чтения

В БПП заявили, что госбюджет на 2018 год еще не готов для первого чтения

Киев  •  УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодняшний день, ряд статей государственного бюджета Украины на 2018 год, еще не готовы для того, чтобы парламент проголосовал за документ в первом чтении. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Это известная политическая традиция, принимать государственный бюджет под Новогодние праздники. Причина проста – депутаты не договорились по некоторым статьям и правительство не дописало. Пока речь идет о первом чтении, где речь идет о макроэкономических показателях и о бюджете в целом. И на сегодняшний день у нас нет окончательного понимания. В воюющей стране прогнозировать что-то заранее очень сложно. Некоторые вещи, в том числе макроэкономические показатели, меняются постоянно”, - отметил А.Гончаренко.

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Кроме того,отвечая на уточняющий вопрос, депутат сообщил, что “бюджет находится между Кабинетом Министров и бюджетным комитетом”.

“Он не готов, над ним работают. Нам нужно не просто его вынести (на голосование – ред.), а еще набрать соответствующее количество голосов. На сегодняшний день такой возможности нет”, - резюмировал А.Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины предложили перенести рассмотрение проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год на следующую неделю.

Также напомним, представитель президента в ВР И.Луценко уверена, что голосования за Госбюджет "под елкой" не будет.

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