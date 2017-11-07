В БПП заявили, что госбюджет на 2018 год еще не готов для первого чтения

"Это известная политическая традиция, принимать государственный бюджет под Новогодние праздники. Причина проста – депутаты не договорились по некоторым статьям и правительство не дописало. Пока речь идет о первом чтении, где речь идет о макроэкономических показателях и о бюджете в целом. И на сегодняшний день у нас нет окончательного понимания. В воюющей стране прогнозировать что-то заранее очень сложно. Некоторые вещи, в том числе макроэкономические показатели, меняются постоянно”, - отметил А.Гончаренко.

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Кроме того,отвечая на уточняющий вопрос, депутат сообщил, что “бюджет находится между Кабинетом Министров и бюджетным комитетом”.

“Он не готов, над ним работают. Нам нужно не просто его вынести (на голосование – ред.), а еще набрать соответствующее количество голосов. На сегодняшний день такой возможности нет”, - резюмировал А.Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины предложили перенести рассмотрение проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год на следующую неделю.

Также напомним, представитель президента в ВР И.Луценко уверена, что голосования за Госбюджет "под елкой" не будет.