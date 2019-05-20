У БПП створили оргкомітет по реформуванню партії та готують з'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Партія Блок Петра Порошенка “Солідарність” та ГО “Солідарна справа громад” створили оргкомітет з реформування партії та готують партійний з’їзд, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
“ГО “Солідарна справа громад” надаватиме Партії Блок Петра Порошенка “Солідарність” пропозиції з питань реформування ідеологічних і програмних положень партії, стратегії діяльності партії, формування кадрового резерву партії та здійснення моніторингу доброчесності представників партії",- зазначається в меморандумі, підписаному партією та ГО.
Як повідомили у прес-службі, до створеного оргкомітету з реформування партії увійшли політики, громадські діячі та експерти.
“Оргкомітет здійснюватиме комунікацію та підготовку з’їзду оновленої партії БПП “Солідарність”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, політична партія "Блок Петра Порошенка" буде розглядати питання ребрендингу партії.